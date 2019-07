Vettel: Ik weet nauwelijks nog wat er allemaal is gebeurd

De Duitser kon een opsteker goed gebruiken, want zijn seizoen verliep tot dusver tegenvallend. Ferrari leek voor aanvang van het seizoen de snelste auto te hebben, maar al snel werd duidelijk dat Mercedes veel beter was. Vettel won nog geen race en staat slechts vierde in de WK-stand.



In zijn thuisrace op Hockenheim zat het tegen in de kwalificatie op zaterdag. De viervoudig wereldkampioen viel uit met motorproblemen in de eerste sessie, waardoor hij als 20ste moest beginnen aan de race. ,,Het was lastig rijden in de regen, maar ik kon steeds op het juiste moment inhalen en uit de problemen blijven."