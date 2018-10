Vettel: Uiteindelijk ben ik de idioot

Vettel gaf bij Ziggo Sport aan geen fan te zijn van het uitdelen van straffen. De Duitser weet dan ook niet of Verstappen bestraft moest worden voor het onveilig terug komen op de baan. ,,Hij was geen gentleman. Als Kimi niet was uitgeweken was het een behoorlijke botsing geworden."



Over zijn eigen aanval op Verstappen was de coureur van Ferrari duidelijk. ,,Ik had meer snelheid en hij verdedigde. Max had me wat meer ruimte moeten geven, maar uiteindelijk ben ik de idioot, omdat ik spin en laatste sta. Vanaf daar was het een gelopen race. Of dat ook voor het kampioenschap geldt? Er zijn nog punten te verdelen.