Vettel voor laatste race bij Ferrari: ‘We hebben gefaald’

,,We moesten het opnemen tegen een heel sterke combinatie van rijder en team, een van de sterkste combinaties ooit”, zei Vettel over zijn rivaal Lewis Hamilton van Mercedes. “Het was ons doel om ze te verslaan, maar in dat opzicht hebben we gefaald. Er zijn veel redenen te bedenken waarom het niet gelukt is, maar dat zou niet eerlijk zijn. Het is gewoon de waarheid. Er is niets verkeerds aan om dat hardop uit te spreken.”



De 33-jarige Vettel begint zondag aan zijn 118de en laatste race voor Ferrari. De Duitser won er daarvan veertien. Alleen Schumacher (72) en Niki Lauda (15) wonnen meer grands prix in Italiaanse dienst. Vettel heeft voor volgend seizoen een stoeltje gekregen bij Aston Martin, dat nu nog Racing Point heet. Zijn huidige teamgenoot Charles Leclerc rijdt in Abu Dhabi met een helm met daarop de tekst ‘Danke Seb’ (bedankt Seb) en enkele foto’s van hen samen.