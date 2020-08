Vier extra races op Formule 1-kalender, Grand Prix van Turkije na negen jaar terug

Istanbul Park is daarmee voor het eerst sinds 2011 weer eens het decor van de Formule 1, met Sebastian Vettel als laatste winnaar, toen nog rijdend voor Red Bull. Max Verstappen en de andere coureurs zullen daar in het weekend van 13, 14 en 15 november over het circuit scheuren. Twee weken later volgt Bahrein waar een dubbel weekend plaatsvindt en op 13 december is de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.