Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kondigt afscheid aan van Formule 1

Met video's Max Verstappen de grote winnaar in Franse hitte: ‘Auto competitie­ver dan in Oostenrijk’

Max Verstappen deelde met alweer zijn zevende overwinning van het seizoen een ferme dreun uit aan Charles Leclerc, die in Frankrijk crashte terwijl hij aan de leiding ging. ,,Het zag er goed uit. Ik denk dat we in de race competitiever waren dan in Oostenrijk.”

24 juli