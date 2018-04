Vijfde tijd Verstappen: 'Onze shortruns moeten verbeteren'

Door Arjan Schouten



Nee, vlekkeloos verliep de eerste traininsgdag niet voor Max Verstappen in Bahrein. 's Middags moest hij meehelpen om zijn eigen gestrande auto terug de pitstraat in te duwen na een technisch probleem. ,,Kan gebeuren, helaas'', besteedde Verstappen er maar niet teveel aandacht aan na een dag waarin hij toch nog met een fijn gemoed de baan kon verlaten.



Want in de avondtraining reed hij wel zijn rondjes, een prima tempo en een vijfde tijd. ,,In het begin was het nog wat zoeken naar de balans, maar eenmaal in de longruns ging het allemaal vrij positief. De auto reageerde heel goed, de banden bleven goed. De racepace was goed. Snel. Ik had wat auto's voor me, die ik inhaalde. Dat is altijd fijn. Uiteindelijk heb ik vandaag niet de hoeveelheid rondjes gemaakt die ik wilde maken, maar de tweede training was toch wel aardig'', meende Verstappen, toen de avond was gevallen boven het circuit van Sakhir. ,,Deze trainingssessie is toch de belangrijkste met de race die zondag ook in het donker is. Training 1 en 3 zijn toch op de dag, dat het nog wat warmer is.''



Verstappen weet wat Red Bull Racing te doen staat, met de kwalificatie van morgen voor de boeg. ,,Onze shortruns nog verbeteren, want die waren niet perfect. Het allemaal nog wat finetunen.''