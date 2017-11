Volgend jaar een nieuwe band: megasoft, hypersoft of extreme soft?

Verstappen moet genoegen nemen met vijfde plaats in Brazilië, Vettel wint

19:34 Tachtig punten scoorde Max Verstappen in de laatste vier races. In de GP van Brazilië kwamen er daar 'slechts' tien bij, met een vijfde plaats. Sebastian Vettel won zijn eerste race sinds de zomerstop, wereldkampioen Lewis Hamilton was uitblinker. En Verstappen? Die had een frustrerende middag.