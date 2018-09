Voorbeschouwing: jarige Verstappen wacht inhaalrace ‘op gevoel’

De vraag is of de grand prix van Rusland ook interessant wordt met het oog op het kampioenschap. Lewis Hamilton heeft afgelopen races een gat geslagen van 40 punten. En zijn team, Mercedes, heeft de boel in Sotsji het beste voor elkaar. Minpuntje voor de Brit: hij verloor de strijd om pole position van Valtteri Bottas. Maar het is dit seizoen al vaker gebleken dat de Fin er geen moeite mee heeft om in dienst van zijn teamgenoot te rijden, als de titelstrijd daarom vraagt. Het is dus maar de vraag of Bottas de race in Rusland, net als vorig jaar, mag en kan winnen.



En wat gaat Ferrari doen? Sebastian Vettel was afgelopen dagen negatief verrast met het verschil tussen zijn Ferrari en Mercedes. De Duitser gaat van start vanaf plek 3 en móet eigenlijk iets doen om aan het einde van de zondagmiddag niet nog verder achter te lopen op Hamilton. Vettel kan zich tegelijkertijd geen foutje veroorloven, daarvan heeft hij er dit seizoen net iets te veel gemaakt.