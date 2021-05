Vrouw Romain Grosjean toont brandwonden van haar echtgenoot: ‘Deze hand, waar ik zo van hou’

Samenvatting Verstappen ‘makkelijke prooi’ voor Hamilton: ‘Was gewoon te langzaam’

9 mei Dat Max Verstappen bij de Grand Prix van Spanje de zege aan Lewis Hamilton moest laten, kwam voor de coureur van Red Bull niet als een verrassing. ,,Ik zag dit ergens wel aankomen tijdens de race. Hun pace op de mediums was sneller. Ik was een makkelijke prooi. Er was niet veel wat we konden doen.”