Vuurwerk blijft uit voor Verstappen in laatste race van 2017

Door Arjan Schouten



Oorspronkelijk toch gemaakt voor spetterend vuurwerk had de zonsondergangrace in Abu Dhabi meer weg van een dovende nachtkaars. Een seizoen dat heel lang ongemeen spannend was en veel spektakel bracht, kreeg ondanks dat er nauwelijks nog iets op het spel stond niet de verdiende finale. Op één uitvaller na (Daniel Ricciardo) bleek de top-8 van de startgrid ook de top-8 bij de finish.



Op het Yas Marina Circuit marcheerde Mercedes weer zo angstaanjagend dominant zoals ze de voorgaande seizoenen zo vaak waren. Vanaf pole bracht Valtteri Bottas zijn auto twee weken na zijn mindere beurt in Brazilië nu wel als eerste naar de geblokte vlag, met Lewis Hamilton die op de staart van de Fin voor een één-tweetje tekende. ,,YES. YESSSS!'' jubelde hij over de boordradio tijdens het draaien van wat donuts na de laatste wedstrijd van het jaar.



Concurrentie? Niet in staat om ze pijn te doen. Sebastian Vettel eindigde in zijn Ferrari als derde op bijna twintig seconden, op nog eens 25 seconden gevolgd door Kimi Räikkönen (vierde) en Max Verstappen, die op plaats vijf eindigde zoals hij het seizoen acht maanden terug ook begon in Melbourne, Australië.

Machteloos. Niet in staat om Mercedes pijn te doen, zoals hij onlangs wel even kon in zijn sterke kwartet in Azië en Noord-Amerika. Daar won hij twee keer en was zijn auto in optima forma.



In Abu Dhabi staken er weer problemen de kop op. Gestoei met grip, achteraan de auto. En natuurlijk de Renault-motor, die met de winter in aantocht niet meer op de meest riskante stand werd gezet.