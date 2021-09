Waanzinnig weekend met Verstappen in Zandvoort: ‘Jullie hele land is gek geworden’

Foto's | Verstappen op scooter naar training in ‘oran­je-zee’ Zandvoort

3 september Voor het eerst in 36 jaar is het gebrul van de Formule 1-auto’s weer te horen op het circuit van Zandvoort. De coureurs uit de hoogste klasse van de autosport zijn onder een blauwe lucht in de stralende zon begonnen aan de eerste vrije training voor de Dutch Grand Prix. Later op vrijdag volgt de tweede training. Bekijk hier de mooiste foto's.