Waarom Sebastian Vettel als voorganger van Max Verstappen kan worden gezien

Door Marijn Abbenhuijs



Slechts drie coureurs (de Argentijn Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton en Michael Schumacher) wonnen meer wereldtitels dan de vier die Sebastian Vettel er tussen 2010 en 2013 pakte. Op de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije maakte een van de grootste kampioenen van de sport bekend dat hij stopt als F1-coureur.



Vettel was de eerste die wereldkampioen werd in een Red Bull en bezegelde daarmee het project dat in 2005 werd gestart met Christian Horner toen al als teambaas. Het was het begin van een verhaal waarin Max Verstappen nu de hoofdrolspeler is.



Vettel is daarmee in zekere zin de voorganger van de Nederlandse wereldkampioen. In meerdere opzichten. De trajecten van de twee lopen namelijk parallel. Ook de Duitser startte aanvankelijk in een Toro Rosso. Ook hij werd halverwege zijn tweede seizoen in die auto naar het grote Red Bull gehaald. Ook hij had daar snel succes.