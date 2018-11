Walter Koster, de man van de lange vragen, sloeg weer toe

Door Arjan Schouten



Walter Koster. U kent hem waarschijnlijk niet, maar onder de Formule 1-coureurs is de journalist van de Saarbrücker Zeitung inmiddels een begrip. Beroemd en berucht. Zelfs onder F1-fans, wat toch tamelijk bijzonder is bij journalisten, heeft ‘the man, the myth, the legend’ fans. Vanwege maar één ding. Zijn handelsmerk, de extreem lange vraag.



Vandaag tijdens de persconferentie in Abu Dhabi sloeg de Duitser die al honderd jaar meeloopt weer eens toe. De FIA-persbaas gaf hem de microfoon en daar ging de Duitser los, met een vraag voor Lewis Hamilton. ,,Lewis, I want to remind you politely of your promise you have given two year ago. Quote: ‘In ten years you will have to buy my book and you can read the explanation of the change of my and Nico’s mechanics crew.’ Ehm, it was a good question. I remember that. It will be an interesting read. Do you remember, how to…? Now two years are over. And I want to know do you allready have started writing your book? I am now 69 and I have the intention of buy and read it. I hope I will still have the change in my life. Is it okay so far?”