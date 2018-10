Wanneer gaat een vrouw Max Verstappen verslaan?

Twee jaar later sloeg een vrouwelijke bokser, Jackie Tonawanda ( 'the female Ali') tijdens een demonstratiepartij haar mannelijke opponent Larry Rodania knock-out, al blijft de vraag of Larry niet een beetje expres ging liggen. Oh ja, en vergeet Pam Reed niet, de vrouw die twee keer een ultramarathon (meer dan 200 km) in Californië won, ook van de mannen dus.



En zo is er ook wel eens een vrouwelijke worstelaar geweest die een man fijn kneep, was er ooit een vrouw die punten scoorde op vrij hoog niveau in het American football, en bestaan er vrouwen die surfend, zeilend en paardrijdend mannen hebben verslagen. Het kan dus, maar het is schaars. Nog wel, tenminste. Wetenschappers hebben op basis van historische ontwikkelingen uitgerekend dat op de Olympische Spelen van 2156 vrouwen de 100 meter harder lopen dan mannen. Maar of deze discutabele voorspelling ooit uitkomt...