Wedstrijdleiding: Ocon mocht Verstappen inhalen, maar actie was onacceptabel

,,Ocon had alle recht om Verstappen in te halen. Het is in het verleden vaak genoeg gebeurd dat een achterblijver de leider in de race inhaalt. Maar dat moet wel veilig gebeuren. Het moet absoluut op een manier gaan, waarbij er niet gevochten wordt om een plek. Als hij de snelheid heeft dan had Red Bull dat gezegd: ‘Ocon heeft de snelheid, laat hem voorbij.’ Maar Ocon ging er gewoon voor. Dat gevecht was totaal onacceptabel.”