Weer derde plaats voor Verstappen, Hamilton het snelst

Waar de kijker in de ochtendtraining tenminste nog één spin voorgeschoteld kreeg, bleef het spektakel in de middag wederom uit. De teams focusten zich grotendeels op de langere runs op de verschillende bandensoorten. Ook Verstappen, die begon op hard, toen wisselde naar zacht en de training beëindigde met een solide stint op mediums. Net als andere teams zullen ze bij Red Bull tot de conclusie zijn gekomen dat met name het verschil tussen de hardste compound en de mediums groter is dan wellicht verwacht.



Al gauw waren het wederom de Mercedessen die de snelste tijd in handen namen, om deze niet meer weg te geven. Bottas was de eerste die op softs aan de slag ging, maar niet veel later nam Hamilton het stokje over. Zijn 1.16,883 bleef ook het kleine uur dat nog restte staan. Die tijd was nipt trager dan zijn beste tijd, en ook die van collega Bottas, in de ochtend. Verstappen was met 1.17,704 wél iets sneller dan eerder op de dag, nog altijd acht tienden achter de Britse WK-leider. Het middenveld lag vanmiddag erg dicht bij elkaar, met de mannen op de plaatsen vijf tot en met vijftien binnen een halve seconde van elkaar.



