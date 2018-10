Weer een vrouw in de F1: Calderon maakt volgende week debuut bij Sauber

De 24-jarige Colombiaanse Calderón rijdt op dit moment in de GP3 en wordt de opvolger van Susie Wolff. Wolff reed in 2014 daadwerkelijk tijdens een Grand Prix-weekeinde. Ze was tijdens de Grand Prix van Silverstone actief in de eerste vrije training voor Williams. De laatste keer dat een vrouw daadwerkelijk mee deed aan een race was in 1976, de Italiaanse Lella Lombardi. In 1992 probeerde Giovanna Amati het nog voor Brabham, maar ze wist zich driemaal niet te kwalificeren.