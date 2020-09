Weer rampspoed voor Verstappen: ‘Ben er wel klaar mee’

Door Arjan Schouten

Een onbedoelde beuk van Kimi Räikkönen in bocht 2 was de directe aanleiding voor de vroege uitvalbeurt. Maar problemen dienden zich al eerder aan bij Max Verstappen. Al voor de start klaagde de Nederlander over zijn motor. Minutenlang werd er door acht monteurs haastig gesleuteld aan de auto, terwijl Andrea Bocelli met zijn gouden keeltje het Italiaanse volkslied over Mugello liet galmen. Op tijd leek het probleem opgelost, toen de monteurs vlak voor de formatieronde klaar waren met hun werk. Zo kon Verstappen gewoon starten, maar slechts 150 meter daarvan gingen pijlsnel.

De Nederlander schoot langs de matig gestarte Mercedes van Lewis Hamilton, om meteen daarna weer ver terug te vallen door het veld. ,,No power”, brulde hij wanhopig door zijn boordradio, waarna de echte ellende nog moest beginnen. In het drukke veld werd de wagen van Verstappen een speelbal. Vol klapte Kimi Räikkönen onbedoeld op de staart van de Limburger, omdat de Fin van Alfa Romeo na een robbertje vechten van Pierre Gasly met Romain Grosjean geen kant meer op kon. Gasly eruit, Verstappen de grindbak in en klaar was de race voor de Nederlander en de Fransman die vorige week nog won in Monza.

Bekijk de beelden van de uitvalbeurt van Max Verstappen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

,,In de ronde naar de grid zei ik al dat er iets mis was en het is gewoon niet opgelost”, vertelde Verstappen voor de camera’s van Ziggo Sport. ,,Het lijkt hetzelfde probleem te zijn als we in Monza hadden.”

Scheldend en tierend gooide Verstappen in de grindbak zijn stuurtje de auto uit, waarna hij gedesillusioneerd terug naar de paddock wandelde. Uitvalbeurt nummer drie van 2020, zijn tweede op rij. Na een drama in Lombardije in Toscane dus opnieuw rampspoed in Toscane voor de coureur van Red Bull Racing. ,,Dat Kimi er bij me op klapt, vind ik niet erg. Ik was toch wel uitgevallen. Dat heb je met dat gezeik bij de start, dan kom je in die posities terecht.”

In de chaos, waar hij uit hoort te blijven. Vooraan de grid wenst hij te vechten met Mercedes, nu moest hij weer een uitvalbeurt slikken na motorproblemen. ,,Niet normaal dat het twee wedstrijden achter elkaar gebeurt”, oordeelde Verstappen bij Ziggo. ,,Op dit moment ben ik er wel even klaar mee. Heb ik er niet zo veel zin meer in…”