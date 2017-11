'Weer Sportman van het Jaar? Doe maar als ik wereldkampioen ben'

Het was vorig jaar in Abu Dhabi waar Max Verstappen zijn veelbesproken mening gaf over het Sportgala. Sportman van het Jaar? Van hem hoefde het liever niet. Leuk dat heel Nederland zo genoten had van zijn stormachtige doorbraak, zijn zege in Spanje en de regenshow in Brazilië. Maar met awards zei hij niet zoveel te hebben. En met gala’s nog minder. Toch werd hij het. Sportman van het Jaar 2016.

Nu bijna twaalf maanden later en terug in Abu Dhabi gelooft Verstappen niet dat zijn seizoen ondanks nu zelfs twee zeges wederom van dusdanige kwaliteit is dat hij de Jaap Eden opnieuw in de wacht gaat slepen. ,,Zo vaak winnen sporters ‘m toch ook niet twee keer achter elkaar? Of wel?’’ reageert de Limburger als de vraag hem wordt gesteld tijdens de internationale persconferentie. ,,Ach, ik zou het niet zo raar vinden als iemand anders de prijs nu krijgt. Zo’n verkiezing is bovendien altijd heel moeilijk’’, vindt hij. ,,Zeker in Nederland, waar we ook een sport als schaatsen hebben, met altijd veel succes. Die jongens verdienen het allemaal ook gewoon.’’