Wehrlein keert terug als reserve bij Mercedes en in de DTM-races

Vettel kan niet wachten om in gloednieuwe Ferrari gas te geven

18:26 Sebastian Vettel mocht vandaag kennismaken met de nieuwe Ferrari, maar de Duitser moet nog even wachten tot hij ook daadwerkelijk in de rode bolide mag rijden. Volgende week in Barcelona neemt de viervoudig wereldkampioen voor het eerst plaats achter het stuur van de SF71H.