Williams breekt met hoofdsponsor en overweegt team te verkopen

Williams is één van de bekendste teams uit de Formule 1-historie. Het veroverde maar liefst negen constructeurstitels en zeven kampioenschappen bij de coureurs. Alleen Ferrari, McLaren en Mercedes behaalden meer meer kampioenschappen. Onder anderen Nelson Piquet. Damon Hill en Alain Prost werden kampioen in de Williams. In 1994 reed Ayrton Senna voor het Britse team nadat hij overkwam van McLaren. Hij verongelukte op het circuit van Imola. In totaal werden er 114 Grands Prix gewonnen, maar de laatste jaren gaat het dramatisch. Zowel in 2018 als in 2019 eindigde renstal roemloos als laatste in het kampioenschap.