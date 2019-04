Williams-coureur Russell snel in Mercedes op testdag, Schumacher zesde

Ferrari-test ‘Is Schumacher een toptalent, of knakt hij?’

2 april Zijn achternaam is zowel een last als een kans voor Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael. Vandaag maakte de 20-jarige coureur tijdens de testdag in Bahrein zijn eerste meters voor het Formule 1-team van Ferrari. Oud-coureur Jan Lammers: ,,Het grote vraagstuk is: is hij een toptalent met de X-factor die opbloeit, of knakt hij?”