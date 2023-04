WK-stand Formule 1 | Loopt Max Verstappen in Melbourne verder uit op teamgenoot Sergio Pérez?

Speel mee met ons Formule 1-spel: Neem jij Max Verstappen en Nyck de Vries op in je team?

Het nieuwe Formule 1-seizoen is inmiddels begonnen. Alle ogen zijn wederom gericht op wereldkampioen Max Verstappen, maar met Nyck de Vries hebben we dit seizoen nóg een Nederlander op de grid! Maak het volgen van alle races nog spannender en test in ons GP-spel jouw kennis over de Formule 1.