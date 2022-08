WK-stand Formule 1 | Max Verstappen doet in België uitstekend zaken, Pérez wipt over Leclerc heen

Verstappen pakte tijdens de Grand Prix in België, omdat hij ook de snelste ronde reed, in totaal 26 punten. Zijn Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez werd tweede en is ook de nieuwe nummer twee in de WK-stand. Zijn achterstand bedraagt 93 punten. Charles Leclerc, die uiteindelijk zesde werd, is de nummer drie met 98 punten achterstand.