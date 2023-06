WK-stand Formule 1 | Max Verstappen hard op weg naar mondiale trilogie na vijfde zege in 2023

Met samenvatting Max Verstappen vindt draai met snelste tijd in tweede vrije training, al is Ferrari niet ver weg

Max Verstappen kan dan toch nog een goed gevoel overhouden aan de vrijdag in de straten van Monte Carlo, nadat de eerste vrije training niet bepaald vlekkeloos verliep. De Nederlander was in de tweede vrije training het snelst van allemaal, al waren de marges op met name Ferrari zeker nog niet geruststellend. Nyck de Vries zat opnieuw achter zijn teamgenoot.