WK-stand Formule 1 | Max Verstappen na zege in Hongarije met grote voorsprong de zomerstop in

Met samenvatting Max Verstappen tussen de Ferrari's in openings­trai­ning, Carlos Sainz het snelst

Carlos Sainz heeft in de eerste vrije training voorafgaand aan de GP van Hongarije de snelste tijd afgeleverd. Hij legde het korte rondje af in 1.18,750 en was daarmee iets sneller dan de 1.18,880 van Max Verstappen. Na één uur lijkt het al duidelijk te zijn dat Ferrari en Red Bull Racing ook op de Hungaroring weer de dienst uitmaken.

29 juli