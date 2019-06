Wolff: Hamilton wil ook zeven wereldtitels

Hij denkt dat zijn Britse sterracer nog wel vier of vijf jaar door wil gaan. ,,Mits hij gemotiveerd blijft'', aldus Wolff. Aan motivatie geen gebrek op dit moment bij Hamilton. De vijfvoudig wereldkampioen won dit jaar al vijf races en leidt stevig in het kampioenschap. ''Lewis is ieder jaar een betere coureur geworden. Hij is gerijpt zonder grote emotionele schommelingen. Nu is hij een stabiele coureur die zeer goed in ons team is geïntegreerd. Zijn persoonlijke ontwikkeling is zijn grote kracht in vergelijking met andere rijders.''



Hamiltons huidige contract bij Mercedes loopt tot eind 2020. De Brit heeft inmiddels 78 grands prix gewonnen en nadert voorzichtig het record van 91 van Schumacher.