Wolff: snel besluit over ploeggenoot Hamilton

“We hebben in Valtteri een topcoureur, daar zijn we ons van bewust”, aldus de 47-jarige Wolff. “Maar we hebben in Ocon ook een jonge, talentvolle coureur. Hij verdient zijn plaats in de Formule 1 ook. Als er maar één goede coureur zou zijn, was het makkelijk. Maar zo is het nu eenmaal niet. Allebei verdienen ze een kans in de Mercedes.”