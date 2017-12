Wolff voorspelt strijd tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull in 2018

Mercedes regeert al jaren de koningsklasse. Dit seizoen behaalde Lewis Hamilton de titel bij de coureurs en dat was de vierde op rij voor de Duitse renstal. Hamilton won ook in 2014 en 2015, Nico Rosberg in 2016. Bovendien won Mercedes vier jaar achtereen het kampioenschap bij de constructeurs.



Alleen Ferrari deed het ooit beter met elf kampioenschappen op rij: zes keer de constructeurstitel (1999-2004) en vijf keer de coureurstitel met Michael Schumacher (2000-2004). ,,Het is een interessante uitdaging om hetzelfde te bereiken als Ferrari. We stellen dit zeker als doel", aldus Wolff.