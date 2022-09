Zandvoort hoeft alleen maar ja te zeggen tegen F1, en voor hoelang

Lando Norris over Zandvoort: ‘Een heel cool circuit, maar een aanslag voor de nek’

Racen over het circuit van Zandvoort is een aanslag op de nekspieren, meent Formule 1-coureur Lando Norris van McLaren. ,,Fysiek gezien is het misschien wel het zwaarste circuit op de kalender. De nek heeft het echt heel zwaar te verduren”, zei de Brit tijdens een persbijeenkomst voorafgaande aan de Dutch Grand Prix.

1 september