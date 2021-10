Zandvoort maakt indruk: Formule 1 vraagt organisatie mee te denken met andere races

Video's Werk aan de winkel voor Verstappen en Red Bull: ‘Anders ziet het er niet al te best uit’

8 oktober Met achtereenvolgens P2 en P5 in de vrijdagtrainingen, liet Max Verstappen in zijn RB16B nog geen verpletterende indruk achter op het circuit van Istanbul Park. Werk aan de winkel dus voor het team van Red Bull Racing, wil het de gridstraf van titelrivaal Lewis Hamilton dit weekend maximaal kunnen uitbuiten. ,,Hopelijk kunnen we dingen verbeteren, anders ziet het er niet al te best uit.”