Zandvoort nog steeds in gesprek over Grand Prix van Nederland

Door Arjan Schouten Uit onafhankelijk onderzoek bleek eind vorig jaar dat er geen onoverkomelijke organisatorische hobbels zijn om de Formule 1 terug naar Zandvoort te halen. De actuele status, een klein halfjaar verder? ,,Onveranderd. We zijn nog steeds in gesprek met de FOM", zegt Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort. ,,De grootste uitdaging is dat je heel veel landen hebt die Formule 1 willen hebben, in Europa ook veel mét overheidssupport. Wat dat betreft hebben we een moeilijk concurrentievlak. Dan moet je het niet alleen als circuit, maar ook écht als Nederland willen doen."

Met de FOM (Formula One Managementgroup) is er afgesproken dat er inhoudelijk geen uitspraken worden gedaan over de gevoerde gesprekken. ,,Maar wat me positief stemt is dat ze bij de FOM heel erg op de lijn zitten van de historie. Als er races op de kalender komen, willen ze heel graag de roots laten herbeleven. Dat vinden ze geweldig. Maar goed, we zijn niet de enige."



Historie genoeg in Zandvoort, waar tot 1985 jaarlijks de Nederlandse Grand Prix werd afgewerkt. Maar het TT-circuit van Assen lijkt puur qua faciliteiten de betere papieren te hebben. Zo lijkt nu een beeld te ontstaan dat er een wedstrijdje gaande is tussen Assen en Zandvoort. ,,Dat beeld heb ik helemaal niet’‘, reageert Van Oranje. ,,De grootste uitdaging is om het überhaupt als Nederland gedaan te krijgen. En het dan ook financieel rond krijgen."