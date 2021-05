Zege Verstappen nooit in gevaar: ‘Iedereen die wat probeerde reed zijn banden kapot’

video'sMax Verstappen twijfelde er geen moment aan dat hij de Grand Prix in zijn woonplaats Monaco op zijn naam zou gaan schrijven. Daarmee werd hij ook meteen de eerste Nederlandse WK-leider in de historie van de Formule 1. ,,Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik onder druk stond.”

,,We mogen niet klagen zo", begon Verstappen nuchter aan zijn analyse voor de camera van Ziggo Sport. ,,Vooraf is het natuurlijk moeilijk om er iets over te zeggen, maar op een gegeven moment zag ik wel dat Lewis (Hamilton, red.) wat achter lag. Maar ik heb het al vaker gezegd: het is nog een heel lang seizoen. Na de laatste twee wedstrijden is dit natuurlijk top en om in Monaco te winnen is heel bijzonder.”

Voor de verandering zal er nu eens op hém gejaagd worden als nieuwe koploper in het wereldkampioenschap. ,,Uiteindelijk maakt dat met niet zoveel uit. We moeten nu gaan zorgen dat we elk weekend competitief zijn, want Monaco kan altijd wel een beetje vertekenend zijn. We weten dat als we weer naar ‘normale’ circuits gaan, Mercedes weer heel sterk gaat zijn. We moeten blijven doorwerken.”

Volledig scherm Max Verstappen kust vriendin Kelly Piquet na afloop van de GP. © AFP Vlak voor de start kreeg Verstappen te horen dat Charles Leclerc, de man die in de kwalificatie pole position greep maar met een late crash ook een Limburgse aanval afsloeg, alsnog niet kon starten. Daardoor startte Verstappen toch vooraan. Geluk? ,,En pech natuurlijk, gisteren. Hij veroorzaakte de rode vlag, anders had ik sowieso eerste gestaan.”

In de race zelf hield Verstappen vervolgens comfortabel zijn P1 vast. ,,Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik onder druk stond. Ik heb mijn banden heel goed kunnen managen en eigenlijk iedereen die wat dichterbij wilde komen, reed zijn voorbanden kapot. Dat gaf wel aan dat we marge hadden, al is het hier natuurlijk altijd lastig om 78 rondes lang je concentratie vast te houden.”

,,De monteurs waren een beetje nerveus voor de wedstrijd", sloot Verstappen af. ,,Ik zeg: rustig aan, je weet dat je goed bent. Ik weet wat ik moet doen in de auto en jullie weten wat je moet doen met de pitstop. Dan komt het helemaal goed.”

