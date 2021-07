Zelfvertrouwen Hamilton krijgt wéér een dreun na chaotische en vermakelijke sprintrace

Video's Verschoor boekt eerste overwin­ning in Formule 2

17:08 Richard Verschoor heeft zijn eerste overwinning geboekt in de Formule 2. De 20-jarige coureur van MP Motorsport schreef vanaf poleposition de tweede sprintrace over 21 rondes op Silverstone op zijn naam. Met de 15 punten die Verschoor daarmee verdiende, steeg hij naar de tiende plaats in het klassement met in totaal 38 punten.