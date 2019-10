Zit extreem weer de GP van Japan weer in de weg?

Door Arjan Schouten De dreiging van extreem slecht weer, het is een jaarlijks terugkerend bericht als de grand prix van Japan aanstaande is. En ook dit jaar is het weer raak. Al dagen raast een tyfoon door de Japanse Zee, zorgend voor nat weer in de kustgebieden.

En hoewel de tyfoon de laatste dagen afgezwakt lijkt tot een tropische cycloon, blijft de vrees bestaan voor een kleddernat raceweekend in Suzuka. Op het circuit waar Max Verstappens motorleverancier Honda er alles aan zal doen om het podium te halen, lijkt regen een belangrijke factor te worden. Het is niet eens de vraag of het zaterdag en zondag gaat regen, maar hoeveel millimeter er gaat vallen? De laatste weermodellen verwachten zaterdag zeker 70 mm en zondag niet minder dan 50 mm. Genoeg om in Nederland wat straten blank te zetten. En er bestaan zelfs modellen die voorspellen dat de cycloon komend weekend aan land komt in de regio Kansai op het eiland Honshu, waar ook Suzuka ligt. Dat laatste scenario zou het tijdschema van de grand prix wel eens door de war kunnen schoppen.

Tegelijkertijd is tropisch weer niets nieuws voor de plaatselijke organisatie. Regen speelt geregeld een rol in Suzuka, waar sinds 1987 al dertig keer is geracet. De laatste cycloon die de race in Japan beïnvloedde was in 2014, wat resulteerde in een gitzwarte race.



Marussia-coureur Jules Bianchi crashte toen vol op een shovel, die bezig was de wagen van de eveneens gecrashte Adrian Sutil van de baan te slepen. Bianchi werd met een ambulance afgevoerd en overleed maanden later in een ziekenhuis in Nice aan de gevolgen van de crash. Recenter viel in 2017 de volledige vrijdag nog in het water, door extreme regenval. Teams vermaakten zich toen met papieren bootjes, die ze door de pitstraat lieten varen.