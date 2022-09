Zo kan Max Verstappen zondag in Singapore al wereldkampioen worden

Dát Max Verstappen zijn wereldtitel gaat prolongeren is zo goed als zeker, het is alleen nog de vraag wanneer. Mogelijk gebeurt het komend weekeinde al bij de Grand Prix van Singapore, al heeft hij dat niet helemaal in eigen hand. Dit zijn de scenario’s.

Verstappen begint zondag aan de zeventiende (van in totaal 22) grands prix van het seizoen met een totaal van 335 punten. Dat zijn er 116 meer dan Ferrari-coureur Charles Leclerc. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez staat daar weer negen punten achter. Lewis Hamilton, Verstappens grote rivaal van vorig seizoen, staat slechts zesde in de WK-stand (187 punten) en kan fluiten naar een achtste wereldtitel.

De winnaar van een race verdient 25 punten, plus mogelijk eentje extra voor de snelste raceronde. De nummer twee en drie moeten het doen met respectievelijk 18 en 15 punten. Daarna vlakt het aantal af tot één puntje voor de nummer tien.

Er zijn nog zes races te gaan, waarvan de voorlaatste in Brazilië ook een sprintrace heeft. Op dit moment zijn er daarom nog 164 punten te verdienen. Zes keer 25 voor de winnaar van de grand prix, zes keer een bonuspunt voor degene die de snelste ronde rijdt en één keer acht punten voor de winnaar van de sprintrace in São Paulo.

Volledig scherm Zo kan Max Verstappen wereld kampioen worden. © AD

Wat moet er gebeuren voor Verstappen om dit weekend de champagne al te mogen ontkurken? Wij pakten onze rekenmachine erbij en kwamen tot deze scenario’s:

Winst Verstappen met snelste raceronde, Leclerc buiten top 7

Als de Grand Prix van Singapore voorbij is, zijn er nog 138 punten te verdienen (164 min 25, min één). Dat betekent dat Verstappen op zondag 138 punten meer moet hebben dan Leclerc en Pérez om de wereldtitel te pakken (bij een gelijke stand telt het aantal race-zeges en Leclerc en Pérez kunnen niet meer aan de elf overwinningen komen die Verstappen nu heeft).

Als Verstappen de Grand Prix van Singapore wint, de snelste ronde rijdt en daarmee 26 punten bijschrijft, mag Leclerc maximaal vier punten pakken. Als de Monegask in de top 7 eindigt, pakt hij méér punten dan vier. Een lagere klassering voor Leclerc betekent dat Verstappen de wereldtitel te pakken heeft.

Volledig scherm Max Verstappen is dicht bij zijn tweede wereldtitel. © ANP / PA Images / Alamy - Sport

Winst Verstappen met snelste raceronde, Pérez niet op podium

Ook Pérez zou het feestje van zijn teamgenoot nog kunnen uitstellen. Bij winst plus de snelst raceronde voor Verstappen moet de Mexicaan minimaal het podium halen, anders is de strijd definitief beslist in het voordeel van de Nederlander.

Winst Verstappen zonder snelste raceronde

Als Max Verstappen zondag wint, maar niet de snelste raceronde noteert, heeft Leclerc minimaal een achtste plaats nodig om op papier nog in de race te blijven. Eindigt hij als negende of lager (of valt hij uit) rest hem niets anders dan Verstappen te feliciteren.

Voor Verstappen is het dan wel te hopen dat Pérez niet op het podium eindigt. Eventueel kan de Mexicaan zich zelfs een vierde plaats veroorloven. Voorwaarde is wel dat hij dan de snelste raceronde neerzet.

Geen wekker zetten voor Verstappen



Hoewel het in Singapore zes uur later is dan in Nederland, is het niet nodig om dit weekend je wekker te zetten om Max Verstappen in actie te zien. De Grand Prix op het Marina Bay Circuit is namelijk een avondrace en vinden plaats in de Nederlandse middag. Zondag om 14.00 uur gaan de lichten op groen. Check hier alle tijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat staat er verder nog op het spel voor Verstappen?

Naast de wereldtitel ligt er voor Verstappen nog meer moois in het verschiet. Hij is namelijk op recordjacht. Drie weken geleden boekte hij op het circuit van Monza al zijn elfde overwinning van het seizoen, één meer dan vorig jaar.

Het record van meeste aantal overwinningen in één jaar staat op naam van Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013). De Duitsers wonnen allebei dertien grands prix in het meest succesvolle jaar uit hun carrière. Met nog zes races te gaan heeft Verstappen dus nog volop kans om dat record te breken. Kanttekening is wel dat het Formule 1-seizoen in 2004 en 2013 bestond uit respectievelijk achttien en negentien races, beduidend minder dan de 22 van dit jaar.

Daarnaast is Verstappen momenteel bezig aan de meest imposante reeks overwinningen uit zijn carrière. Hij won de laatste vijf grands prix allemaal. Het record van de langste serie zeges staat op naam van Vettel. Hij won in 2013 negen keer op rij. Verstappen heeft dus nog een paar succesvolle weken nodig om dat record over te nemen, maar het kan wel. Na de race in Singapore moet hij dan ook nog zien te winnen in Japan, de Verenigde Staten, Mexico en (om Vettel te overtreffen) in São Paulo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.