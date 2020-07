Zo ziet de Formule 1-stand van 2019 eruit met alleen Europese races

In 2019 werden er elf races georganiseerd in het continent. Om maar meteen met de deur in huis te vallen en Max Verstappen-fans teleur te stellen: ook in alleen Europa is het Lewis Hamilton die de lakens uitdeelt. Met 215 punten voert de zesvoudig wereldkampioen comfortabel de ranglijst aan. De Engelsman boekte zeges in Spanje, Monaco, Frankrijk, Engeland, Hongarije én Rusland. Daarmee verzekerde hij zich steeds van de volle 25 punten. Bovendien reed hij in Rusland en op thuiscircuit Silverstone de snelste ronde: goed voor een extra punt.

Luister hier naar de laatste Pitstop-podcast:

Na afloop van het seizoen mocht Max Verstappen voor het eerst in zijn carrière het podium beklimmen, met de derde plaats in het coureurskampioenschap. Europees gezien zou de Nederlander ook het brons pakken. De winnaar van Oostenrijk en Duitsland blijft Charles Leclerc namelijk nipt voor. De 22-jarige coureurs van Red Bull en Ferrari komen niet in de buurt van Hamilton en staan achter nummer twee Valtteri Bottas.

Europese stand in 2019

1. Lewis Hamilton - 215 punten

2. Valtteri Bottas - 164 punten

3. Max Verstappen - 148 punten

4. Charles Leclerc - 146 punten

5. Sebastian Vettel - 114 punten

6. Carlos Sainz Jr. - 60

Gehele stand 2019

1. Lewis Hamilton - 413

2. Valtteri Bottas - 326

3. Max Verstappen - 278

4. Charles Leclerc - 264

5. Sebastian Vettel - 240

6. Carlos Sainz Jr. 96

Volledig scherm Max Verstappen. © ANP

Gisteren maakte de Formule 1 bekend terug te keren op de legendarische circuits Nürburgring en Imola. Het circuit van Imola fungeerde in 2006 voor het laatst als decor van een Formule 1-race. Ook op de Nürbergring werd in dat jaar voor het laatst geracet, vlak voordat het circuit in zwaar financieel weer belandde. Portimao is voor het eerst in de historie gastheer van een Formule 1-race.

De raceklasse maakte ook meteen bekend dat er dit jaar geen wedstrijden in Amerika zullen worden georganiseerd, omdat het coronavirus daar verwoestend hard optreedt. Daarom gaat er voor 2020 een streep door de Grands Prix van Brazilië, Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat zal als een aderlating voor Verstappen voelen. De Nederlander boekte drie van zijn acht overwinningen in de westerse continenten, nadat hij in Mexico (2017 en 2018) en Brazilië (2019) als snelste over de streep kwam.

De Formule 1-kalender van 2020

5 juli: GP van Oostenrijk

12 juli: GP van Stiermarken (Oostenrijk)

19 juli: GP van Hongarije

2 augustus: GP van Groot-Brittannië

9 augustus: Formula 1 70th Anniversary Grand Prix (Groot-Brittannië)

16 augustus: GP van Spanje

30 augustus: GP van België

6 september: GP van Italië

13 september: GP van Toscane (Italië)

27 september: GP van Rusland

11 oktober: GP van de Eifel (Nürburgring)

25 oktober: GP van Portugal (Portimao)

1 november: GP van Emilia-Romagna (Imola)

Bekijk hier alle Formule 1-video's: