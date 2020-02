Zoon van Ralf Schumacher dit seizoen in Formule 3

David Schumacher maakte vorig jaar al zijn debuut in de Formule 3. In de laatste race in Sotsji verving hij Alex Peroni bij Campos Racing, maar met een 22ste en 20ste plaats maakte hij nog weinig indruk. Dit jaar krijgt hij de kans om zich tweewekelijks te bewijzen in de Formule 3. ,,Ik voel me heel gelukkig en dankbaar om de overstap naar de Formule 3 te maken,” zei David Schumacher. ,,Ik heb eind vorig jaar al twee races in de Formule 3 gereden en dat was een goede voorbereiding op het komende seizoen. Ik moet meer leren over de auto. Ik denk dat we dit seizoen een stap vooruit kunnen zetten en ik zal proberen zo hoog mogelijk te eindigen. ”