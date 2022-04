125.000 keer op zoek naar het juiste woord: ‘Woordle’ populairste puzzel in Gelderlander-app

Samen met student Jelle Besseling maakten we een nieuwe versie van het spel. De woorden die erin voorkomen zijn veelgebruikte woorden in artikelen op deze site. Je vindt het spel altijd terug in de Fun-wereld van de Gelderlander-app of op dg.nl/woordle!



Woordle is een variatie op het spel dat Josh Wardle tijdens de coronapandemie ontwikkelde voor zijn vrouw. Het spel werd opgekocht door de Amerikaanse krant The New York Times en wordt nu wereldwijd dagelijks door 2 miljoen spelers gespeeld. Het spel kent sterke gelijkenissen met het spelprogramma Lingo.



Maar er is meer: De Gelderlander verzamelde al meer dan zeventig verschillende spelletjes en dagelijkse puzzels in Fun. Binnenkort komen daar ook spelletjes en puzzels bij die je samen met andere lezers kan spelen.