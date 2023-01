Deze Switch-controller lost Nintendo's grootste mankement op

ReviewHet is de nachtmerrie van menig gamer: ‘drift’. Je personage in het spel beweegt langzaam een kant op, terwijl je het pookje van de controller helemaal niet aanraakt. Gelukkig zijn er nu gamepads die daar tegen gewapend zijn, waaronder één van 8Bitdo die we getest hebben.

Hoewel iedere controller kan driften, lijken vooral de gamepads van de Nintendo Switch het de afgelopen jaren te verduren te hebben. Onder andere de Britse consumentenbond was kritisch, die schreef dat de gameproblemen kwamen door een slecht ontwerp van Nintendo.

Drift wordt veroorzaakt door interne onderdelen die niet meer goed functioneren. Dat kan door verweerde contactjes binnen de controller, of omdat stof ervoor zorgt dat een mechanisch onderdeel blijft hangen. Soms heb je er al meteen last van bij een nieuwe controller, maar veel hedendaagse gamepads krijgen er op termijn ook last van, simpelweg door hoe ze in elkaar zitten.

Nieuwe sensoren tegen drift

Nieuwe gamepads met zogeheten ‘hall-sensoren’ moeten een einde maken aan dit probleem. In plaats van fysieke onderdelen die tegen elkaar wrijven, gebruiken de sticks in deze controllers magneetjes om te zien hoe ze bewegen. Dat maakt ze bestand tegen drift, maar dan moet je gamepad er wel gebruik van maken. In de Steam Deck-spelcomputer zitten al zulke hall-sensoren, en nu verschijnen ook steeds meer controllers die dat ook doen.

Eén van de controllers met zulke hall-sticks is de 8Bitdo Ultimate. Hij lijkt op een Xbox-controller en komt in twee smaken: één die via bluetooth met je spelcomputer verbindt en een duurdere die naast bluetooth ook een usb-dongle heeft om in je console te prikken, die voor een snellere verbinding zorgt. Wij hebben die tweede variant getest.

Volledig scherm © 8Bitdo

Prima controller

8Bitdo is ooit groot geworden met imitatie-controllers: kleine, draadloze apparaatjes die sprekend lijken op een gamepad voor de oude NES, SNES of een andere retro-spelcomputer. Sindsdien maakt het bedrijf steeds serieuzere gamepads, met als hoogtepunt de nieuwe Ultimate-variant. Dit is een ‘gewone’ controller vooral gemaakt voor de Nintendo Switch, al kun je hem ook verbinden met een pc of Steam Deck.

Nintendo verkoopt al langer een Pro-controller die erg lijkt op de nieuwe Ultimate, maar 8Bitdo’s variant onderscheidt zich op een paar manieren. Ten eerste zitten achterop twee extra knoppen, die je met behulp van speciale software aan andere toetsen kunt binden. Zo kun je bijvoorbeeld springen of van wapen wisselen zonder je vingers van andere knoppen te halen. Je kunt met diezelfde software ook iedere knop aan iets anders toewijzen, en bij gebruik kun je tussen drie profielen aangepast naar eigen smaak wisselen.

Daarnaast is er de dock: als je klaar bent met gamen kun je de controller hier op leggen, waarna hij vastklikt en wordt opgeladen. Het zorgt ervoor dat hij altijd wordt opgeladen - waardoor we zelfs tijdens lange gamesessies nooit zonder stroom kwamen te zitten.

Volledig scherm © 8Bitdo

Bluetooth en usb-dongle

Onze geteste variant kan via bluetooth verbinden, maar ook met een usb-dongle die een speciaal draadloos 2,4GHz-signaal gebruikt. Die laatste biedt een snellere reactietijd, al valt dat verschil ons alleen op als je het gaat testen. Bij gewoon gamegebruik is bluetooth meer dan genoeg. Bovendien had de usb-dongle bij ons een zeer slechte ontvangst. Als er een klein obstakel tussen de controller en het apparaat was, ving de controller al geen signalen meer op.

Toch is er een tweede praktisch voordeel aan die extra verbindingsmethode: het maakt het uitermate makkelijk om tussen twee apparaten te wisselen tijdens het gamen. Heb je zowel een Steam Deck met een dock als een Nintendo Switch, dan kun je in die eerste de usb-dongle prikken en met die tweede via bluetooth verbinden. En vervolgens kun je met een schakelaar achterop de gamepad wisselen tussen die twee apparaten.

Tot nu toe driftloos

Wat betreft die hall-sensoren in de joysticks: die zorgen tijdens het spelen voor een prima ervaring. Personages bewegen zoals verwacht en kleine bewegingen worden ook goed geregistreerd.

Van drift hebben we nog niks gemerkt, al is het lastig om te testen of dat ooit zal gebeuren: bij sommige controllers gebeurt dit al na enkele uren, terwijl anderen er tientallen of zelfs honderden uren voor nodig hebben. Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen op de achterliggende technologie, die belooft dit te voorkomen.

Conclusie

Het maakt de 8Bitdo Ultimate onder de streep een prima controller. Qua bouwkwaliteit is het verschil met Nintendo’s officiële variant klein, terwijl de prijs een flink stuk lager ligt. De duurste variant met alle toeters en bellen heb je al voor 60 euro in huis, en er is een bedrade versie die voor slechts 35 euro te koop is. Dat is voor een controller überhaupt al aantrekkelijk, en dan heeft deze veel toffe extra’s en de belofte dat je geen last krijgt van drift.

