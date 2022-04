Hitgame Elden Ring is ontzettend moeilijk: 'Ik heb uit volle borst geschreeuwd'

Met 12 miljoen verkochte exemplaren is Elden Ring de grote gamehit van dit moment. Maar het is tegelijkertijd ook één van de moeilijkste games die in afgelopen jaren verscheen. Met deze tips blijf je staande in het spel.

Elden Ring is afkomstig van FromSoftware. De Japanse studio wist afgelopen jaren de harten van miljoenen gamers wereldwijd te veroveren met een reeks uitermate moeilijke games, waaronder de Demon’s Souls, de Dark Souls-trilogie, Bloodborne en Sekiro.

Al die games en Elden Ring zijn in de kern hetzelfde: actie-rpg’s met een zeer hoge moeilijkheidsgraad. Tegenstanders zijn veel lastiger te verslaan dan in andere games, waardoor je al met een paar klappen het loodje kunt leggen.

130 uur gespeeld

Toch keken veel gamers opnieuw uit naar Elden Ring, waaronder Maaike Kosterman: ,,Net voor Elden Ring uitkwam heb ik Dark Souls 3 inclusief alle downloadbare extra’s opnieuw gespeeld omdat ik zo’n zin had in deze nieuwe titel.’’

Na 130 uur spelen is ze Elden Ring nog steeds niet beu: ,,Ik ben momenteel de laatste dingen aan het afronden, maar ben bang dat ik er bijna ben. Ik wil zoveel mogelijk doen en elk gebied doorlopen om te kijken of ik niks gemist heb.’’

Ralph Beentje is redacteur voor gamingwebsite XGN en heeft bijna alle titels van de studio gespeeld. Wat hem betreft heeft de ontwikkelaar zichzelf overtroffen: ,,Het is duidelijk dat ze alle kennis van door de jaren hebben vergaard en in Elden Ring hebben gestopt.”

Doodgaan is de bedoeling

Hoe kan het toch dat zulke lastige games, waarin je vaak doodgaat, toch zo populair zijn? ,,Ik geniet van de uitdaging”, zegt Beentjes. ,,Ja, je gaat gegarandeerd vaak af, maar wanneer het je uiteindelijk lukt om voorbij een obstakel te komen, dan voelt het echt als een overwinning. Ik heb meerdere keren tijdens het spelen triomfantelijk uit volle borst ‘YEEESSS!’ geschreeuwd.”

Kosterman bevestigt dit: ,,Voor mij is het vooral het steeds een stukje verder komen. Waar in andere games afgaan een soort straf is - je hebt het fout gedaan - is het in Elden Ring eigenlijk de bedoeling. Je verwacht van tevoren al dat je doodgaat dus elke keer als het gebeurt, kijk je opnieuw waar het misging en wat je deze keer anders moet doen. Het voelt alsof je iets overwonnen hebt als je verder komt, terwijl je in eerste instantie dacht dat het je nooit zou lukken.”

De verkoopaantallen van Elden Ring zijn enorm in vergelijking met de vorige FromSoftware-spellen. ,,Enerzijds komt dit door de enorme hoeveelheid positieve kritieken die de game heeft gekregen, anderzijds doordat het de meest toegankelijke game van FromSoftware tot nu toe is”, denkt Beentjes.

,,Elden Ring is niet zo onvergefelijk als de Dark Souls-games bijvoorbeeld zijn geweest. Als je daar vastzat op een bepaald punt, dan kon je alleen maar hopen dat het bij poging dertig wel goed zou gaan.”

Met deze tips word je beter in Elden Ring

Zowel Kosterman als Beentjes hebben belangrijke speeltips voor nieuwkomers. Met deze Elden Ring-tips sta je je mannetje:

Let goed op in welke statistieken je punten stopt. Als je bijvoorbeeld punten in strength steekt, betekent dit niet automatisch dat je harder gaat slaan. Bij je wapen vind je bij str, dex enzovoorts een waardering. Probeer verschillende wapens uit en level datgene waar jouw wapen een hoge score voor heeft.

Personages hebben vaak meerdere keren iets te vertellen. Nadat het gesprek is afgelopen spreek je ze dan nog een keer aan. Soms gaan ze dan verder met hun verhaal. Ook nadat je even gerust hebt, kan het voorkomen dat ze nog meer zeggen. Probeer dit zodat je geen extra queesten mist.

Het fijne aan Elden Ring is dat je altijd om kan keren en iets anders kunt gaan doen. Als je het gevoel hebt dat je vastzit is er altijd wel een andere plek waar je heen kan gaan. Door op verkenning te gaan zal je snel nieuwe gebieden en kerkers ontdekken, die vol zitten met interessante vijanden, personages en nieuwe wapens of andere handige voorwerpen.

Elden Ring geeft je vooraf weinig informatie. Je moet zaken uitproberen om te ontdekken hoe iets werkt. Hierdoor zijn bepaalde dingen makkelijk over het hoofd te zien. Wees niet bang om af en toe te googelen waar bepaalde voorwerpen te vinden zijn, of hoe je een bepaalde baas verslaat. Er is een grote community die informatie met elkaar deelt.

Steek punten in Vigor! Je hebt de extra levenspunten hard nodig om te overleven. In tegenstelling tot andere FromSoftware-games blijft de statistiek effectief tot aan hogere levels.

Draag het meest zware pantser dat je kan dragen, maar zorg er wel voor dat je geen ‘heavy load’ te zien krijgt in het menu, want dan kun je niet meer goed rollen.

Wees geduldig. Elden Ring straft spelers die nog net een extra aanval willen uitvoeren hard af.

Experimenteer met wapens. Er zijn enorm veel soorten wapens te vinden en heel veel materialen om ze te upgraden, dus je hoeft niet vast te blijven houden aan één of twee zwaarden. Misschien heb je het perfecte wapen voor je speelstijl al in je rugzak zitten, maar nooit uitgeprobeerd.

