Mogelijk FIFA-verbod van tafel: 'Dit schept precedent’

Review Horizon Forbidden West is een prachtige prestatie van Nederland­se gamestudio

Daar is ‘ie dan eindelijk, de game die laat zien wat de PlayStation 5 in huis heeft. In een tijd waarin Microsoft met overnames Sony het vuur aan de schenen probeert te leggen, is het voor die laatste erg lekker dat de eerste echt grote exclusieve game ook meteen een voltreffer is.

14 februari