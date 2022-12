Ook games hebben een houdbaarheidsdatum, Beeld en Geluid probeert ze te redden

We denken er niet vaak aan, maar ook games hebben een ongeschreven houdbaarheidsdatum. Het is slechts een kwestie van tijd voordat oudere games niet meer verkrijgbaar zijn of niet meer werken. Wytze Koppelman en Jasper Snoeren van Beeld & Geluid voeren een constant gevecht tegen de klok om zoveel mogelijk Nederlandse games zo goed mogelijk te bewaren voor het nageslacht.

Iedere game ooit verzamelen? Dat is niet de opdracht van Koppelman en Snoeren. ,,Wij zijn een Nederlands archief”, legt Koppelman uit. ,,Wij beperken ons dus tot games van Nederlandse bodem, of games met een sterke Nederlandse invloed. Dan heb je een automatische schifting in wat je wel of niet opneemt.”

Wat het werk van Koppelman en Snoeren soms extra lastig maakt, is dat de volledige geschiedenis van Nederlandse games bij maar weinig mensen bekend is. Zelfs gamemakers zelf weten soms niet dat hun werk historische waarde heeft. Snoeren: ,,Wij hebben wel eens dat we contact met makers opnemen die zich zelf niet meer herinneren dat zij ooit een bepaalde game hebben gemaakt.”

Verloren geschiedenis

Dat klinkt vreemd, maar in de jaren 80 werden veel games gemaakt door scholieren, studenten en andere hobbyisten. En hun werk werd lang niet altijd officieel gepubliceerd. Snoeren: ,,Er is een groot verschil tussen games die gepubliceerd zijn en games die door hobbyisten thuis gemaakt werden. Van die laatste groep weten wij niet eens hoeveel er al kwijt is.” Zo was er in de jaren 80 de ondergrondse demo-scene. Gamemakers wisselden kleine, experimentele games met elkaar uit. ,,Wie weet hoeveel er daar gemaakt is?”

Om een beeld van de Nederlandse gamesgeschiedenis te krijgen, publiceerde Beeld & Geluid in 2018 een officiele canon van de Nederlandse gamegeschiedenis. Koppelman en Snoeren noemen het ‘archiveringsgereedschap’: een handvat om een groot deel van de Nederlandse gamesgeschiedenis behapbaar te maken. ,,Samen met experts en historici hebben we gekeken naar wat de meest invloedrijke Nederlandse games waren om een dwarsdoorsnede van de Nederlandse game-industrie te geven”, legt Koppelman uit.

Volgens de twee zijn 35 van de 71 games uit de canon ondertussen aan het archief toegevoegd. Snoeren: ,,Als wij een studio benaderen voor één titel, vragen we meteen of we ook al hun andere games mogen hebben.”

De totale collectie bevat nu 170 games: ,,Dat klinkt beperkt, maar als je het over alleen games uit Nederland hebt is het best veel.” En er is werk genoeg, zegt Koppelman: ,,We oordelen niet welke games goed of slecht zijn; het is allemaal erfgoed dat we willen bewaren.”

Kartonnen doos of harde schijf

Zo’n game archiveren vraagt om meer dan gewoon een cd-rom in het archief stoppen. Eerst moet je de juiste rechten verkrijgen. Koppelman: ,,We archiveren alleen met toestemming van de rechthebbende. Bij oudere games is het soms moeilijk om die te vinden. En bij nieuwe games is de rechthebbende soms een groot internationaal bedrijf.”

Als voorbeeld geven zij het Nederlandse bedrijf Davilex. Tegenwoordig maakt dat administratiesoftware als onderdeel van de corporatie Visma, maar in de jaren 90 en 00 stonden zij bekend om games zoals RedCat, AmsterDoom en A2 Racer. Koppelman: ,,Die games kregen vaak negatieve recensies, maar het was een Nederlandse maker met enorme invloed. Mensen herinneren zich RedCat nog steeds.”

Maar Davilex maakte ook games gebaseerd op televisieseries zoals Knight Rider, en de rechten daarvan liggen een stuk complexer. Zo complex, dat deze games officieel nog steeds geen onderdeel van het archief zijn. ,,Dat is ook één van de redenen waarom we bijvoorbeeld geen Nederlandse ‘mods’ opnemen: modders maken werk op basis van games van anderen, en als je dat speelbaar wilt archiveren heb je ook toestemming van de officiële, vaak niet-Nederlandse gamemakers nodig.”

Soms onmogelijk speelbaar te maken

En dan zijn er natuurlijk nog de titels die bijna onmogelijk speelbaar te maken zijn, zoals online games. Vaak werken de servers die die spellen in de lucht hielden al jaren niet meer. In dat soort gevallen doen Koppelman en Snoeren hun best om zoveel mogelijk videomateriaal te vinden. ,,Die beelden zijn er om een indruk te geven van games die moeilijk speelbaar te maken zijn.”

Wanneer Koppelman en Snoeren toestemming hebben, moet de game gevonden worden en opgenomen in het archief. Maar het lastige hier is dat het doel van Beeld & Geluid is om de games ook over 200 jaar nog speelbaar te houden. ,,Je kunt alles op de plank bewaren”, legt Koppelman uit, ,,maar dan behoud je ze niet. Diskettes, cartridges en cd-roms gaan stuk.”

Daarom kijkt Snoeren naar de beste manier waarop ze de game kunnen ‘inpakken’: ,,We halen de data van de disk en bewaren de digitale versie op onze server. Daarna zoeken we een goede emulator (een programma waarmee je oude game-hardware kan nadoen, red) met oog op toekomstbestendigheid, zodat de game op moderne hardware speelbaar is. In de toekomst willen we de games en emulators samen bundelen, zodat het één pakket is dat op moderne hardware kan worden afgespeeld.”

,,Games zijn cultureel erfgoed”, besluit Koppelman. ,,Maar die perceptie moet nog meer doordringen. Het enige dat je kunt doen, is de boodschap blijven herhalen.”

Oude games? Lever ze in! Ben jij een Nederlandse gamemaker wiens werk is uitgegeven en gespeeld? Neem dan contact op met Snoeren en Koppelman. ,,We willen weten dat mensen bij ons terecht kunnen.”

