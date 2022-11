Aanvullende (tandarts)verzekering? Dan mag een zorgverzekeraar je weigeren

Mogen zorgverzekeraars klanten weigeren? In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: waarom zorgverzekeraars in het belang van bestaande verzekerden geen brandende huizen willen verzekeren.

Hoe oud of ongezond je ook bent, zorgverzekeraars zijn bij wet verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Toch blijkt uit eerder onderzoek van Independer en Q&A Research dat twintig procent van de Nederlanders denkt dat zorgverzekeraars mensen mogen weigeren. De oorzaak van dit misverstand is waarschijnlijk dat zorgverzekeraars klanten wel mogen weigeren voor aanvullende verzekeringen.

Medische verklaring bij tandartsverzekering

Weigeren komt met name voor bij een specifieke aanvullende verzekering: tandverzekeringen. ,,Bij CZ heb je alleen voor de uitgebreidere en dus duurdere tandverzekeringen een medische verklaring nodig”, zegt Rik van Druten van CZ. ,,De minder uitgebreide tandverzekering, ook met tandongevallendekking, is voor iedereen toegankelijk.”

Iemand een zorgverzekering weigeren leidt met enige regelmaat tot verontwaardigde reacties. Waarom doen verzekeraars het dan? ,,De reden is dat we willen voorkomen dat iemand met een verwaarloosd gebit via de verzekering alles betaald krijgt”, legt Van Druten uit. Maar zijn verzekeringen daar niet juist voor? ,,Nee, een verzekering is voor onvoorziene kosten. Bij een slecht onderhouden gebit gaat het om voorzienbare kosten.”

Quote Bij een tandarts­ver­kla­ring beoordeelt de tandarts de staat van het gebit en verklaart dat hij of zij de komende twee jaar geen hoge kosten verwacht Rik van Druten van CZ

Meer kosten betekent een hogere premie

Het is wat in verzekeringsland ‘het brandende huis’ wordt genoemd. En een brandend huis is niet te verzekeren, stelt Van Druten. Dat doet een verzekeraar om bestaande verzekerden te beschermen. Wie wéét dat hij of zij een dure gebitsbehandeling moet ondergaan en snel een verzekering afsluit, legt de rekening daarvan bij de andere verzekerden neer. Simpelweg omdat meer kosten een hogere premie betekent.

Om voorziene kosten buiten de deur te houden, vragen zorgverzekeraars in bepaalde gevallen een tandartsverklaring. ,,De tandarts beoordeelt de staat van het gebit en verklaart dat hij of zij de komende twee jaar geen hoge kosten verwacht. Dat betekent bijvoorbeeld geen kronen, implantaten en tandvleesbehandelingen.”

Quote De verzeke­raar stelt voor uitgebrei­de aanvullen­de verzekerin­gen ook medische vragen over bijvoor­beeld fysiothera­pie, alternatie­ve geneeswij­zen en vruchtbaar­heids­be­han­de­lin­gen Bas Knopperts, zorg-expert Independer

Medische vragen bij fysiotherapie en vruchtbaarheidsbehandelingen

Ook andere verzekeraars hebben de mogelijkheid om klanten voor een uitgebreide tandverzekering te weigeren, waaronder a.s.r., Salland, Zilveren Kruis. ONVZ doet dat niet alleen voor tandverzekeringen, stelt Bas Knopperts van Independer. ,,De verzekeraar stelt voor uitgebreide aanvullende verzekeringen ook medische vragen over bijvoorbeeld fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en vruchtbaarheidsbehandelingen.”

Voor het pakket met 50 behandelingen fysiotherapie vraagt ONVZ dit jaar bijna 65 euro per maand. Nationale-Nederlanden (NN) heeft ook een pakket met 50 fysiotherapiebehandelingen, maar zonder medische vragen. Het pakket kost bij NN wel ruim twee keer zoveel: ruim 150 euro.

Uiteraard: de verzekeringen verschillen ook op andere punten, toch laat dit het verschil zien tussen wel of geen medische vragen en hoe dat bestaande verzekerden benadeelt. De verzekering is bij NN niet meer af te sluiten en is alleen nog beschikbaar voor bestaande verzekerden.

Besparen door aanvullende verzekering op te zeggen

Zouden verzekeraars nieuwe verzekerden die hoge kosten verwachten niet gewoon meer premie kunnen vragen, in plaats van ze te weigeren? Stel je weet dat je voor een behandeling duizend euro nodig hebt. Om de verzekering kostendekkend te maken, zal de verzekeringspremie minimaal duizend euro moeten bedragen. Dan is het eerder een soort abonnement of betaalregeling. Van Druten van CZ: ,,Door de behandeling te verzekeren wordt die niet goedkoper en kun je de kosten beter zelf betalen.”

Vanwege de dure tijden verwacht Independer dat mensen willen besparen door hun aanvullende verzekeringen op te zeggen. Wat is het risico als je in 2024 wel weer een uitgebreide tandverzekering wilt? ,,Dan heb je die medische verklaring nodig”, zegt Van Druten. De vraag is wel hoe aannemelijk het is dat er in een jaar een groot tandprobleem ontstaat. ,,Als je je gebit in dat jaar goed onderhoudt, dan is het aannemelijk dat je die verklaring gewoon krijgt.”

