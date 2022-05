Ad: ‘Ik heb zelf ventilatoren onder de radiator geklikt voor optimale verwarming’

Hoe woon je?

,,Veertien jaar geleden zijn mijn vrouw en ik in deze seniorenwoning komen wonen. Het is een woning uit 1980 met de badkamer en een slaapkamer op de begane grond en boven zijn nog twee slaapkamers. We hebben 91 vierkante meter woonoppervlak.

Ik ben altijd servicemonteur voor de centrale verwarming geweest, dus ik ben hier zelf ook aan het isoleren geslagen. Met behulp van collega’s hebben we hier het nodige aangepakt. Zo hebben we nu twaalf jaar een zonneboiler van 100 liter aan onze elektrische boiler gekoppeld. We hebben sinds tien jaar dertien zonnepanelen, een ingebouwde airco en sinds drie jaar ook een hybride warmtepomp. Ik heb alles tegen inkoopprijs kunnen aanschaffen en met de subsidies erbij was het voor mij een aantrekkelijke investering. Ook hebben we de gaskookplaat vervangen door inductie.

De warmtepomp en onze jacuzzi in de tuin verbruiken de meeste energie. Hoe vaak we in de jacuzzi gaan? De ene week drie à vier keer en de andere week maar één keer. We houden ‘m in stand-by-modus altijd op 30 graden en hij staat onder een overkapping, dat scheelt wel.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een driejarig contract bij EnergieDirect. We betaalden vorig jaar 100 euro per maand, maar dat bedrag is voor dit jaar bijgesteld naar 62 euro. We verbruiken zo’n 400 kuub gas per jaar en ongeveer 3000 kWh aan stroom (4100 minus de teruglevering van de zonnepanelen van zo’n 1100 kWh). Er liggen negen zonnepanelen op ons dak en vier op de schuur. Ze wekken niet zoveel op als de panelen van nu, maar voor ons is het prima. Eigenlijk kon het maandbedrag nog verder omlaag, maar ik krijg liever geld terug dan dat ik moet bijbetalen. Ook krijg ik later dit jaar nog 250 euro cashback.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We zetten de thermostaat eigenlijk altijd op 19 graden. Ik heb een hekel aan hogere temperaturen. Het huis is prima geïsoleerd: steenwolisolatie in de spouwmuren, purschuim in het dak en tempex in de kruipruimte. Zelf heb ik ventilatoren onder de radiatoren vastgeklikt. Dat zijn speciale ventilatoren die aangaan als de radiator op 30 graden is. Daardoor wordt de ruimte optimaal verwarmd. Je hoort of ziet ze verder niet.

We letten natuurlijk goed op dat we de lampen, die allemaal led zijn, niet onnodig aanlaten. We douchen niet te lang en we zetten de wasmachine en de vaatwasser in principe na 21.00 uur aan, dan gaat bij ons het daltarief in. Soms zetten we ze ook aan tijdens de zonuren. De droger gebruiken we al twee jaar niet meer. De was hangen we of buiten op, of op de bovenverdieping.

We gaan regelmatig weg met de caravan en dan trekken we de stekkers van apparaten die we niet gebruiken uit de stopcontacten. Als we op vakantie zijn, wordt er nauwelijks stroom verbruikt in huis. Dat komt ook omdat we net een nieuwe vriezer hebben gekocht. Ook hebben we onze vijftien jaar oude televisie vorig jaar vervangen. Ik let dan niet per se op het energielabel, want alles wat je nu koopt is al veel zuiniger dan vroeger.

