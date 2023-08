Alleen morgen nog zorgtoeslag terugvragen, 700.000 mensen hebben dat nog niet gedaan

1. Op de website toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen kan je zelf controleren of je op basis van je inkomsten recht hebt op zorg- of huurtoeslag. Je had vorig jaar tot een inkomen van 32.000 euro (alleenstaand) recht op zorgtoeslag, bij huurtoeslag is dat afhankelijk van de hoogte van de huur. De hoogte van de zorgtoeslag is online terug te vinden.

3. Let op: geef veranderingen in je inkomen of woonsituatie altijd door. Als je in 2022 recht hebt op zorg- of huurtoeslag en deze aanvraagt, loopt dit automatisch door in het huidige kalenderjaar. Heb je inmiddels een (andere) baan en is je inkomen hoger geworden? Dan heb je minder of geen recht meer en dien je het zelf, handmatig, uit te zetten.