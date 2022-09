Alles wordt duurder, maar we ondernemen vaak weinig actie: ‘Niet bereid om keuzes te maken’

Iedereen klaagt over de abnormale prijzen van de boodschappen, laat staan de energierekening die omhoog vliegt. Of je nu veel of weinig verdient, we hebben er allemaal mee te maken en we betalen allemaal meer. Het is ook reden nummer één waarom veel mensen mij op dit moment benaderen voor hulp.

,,Op de vraag wat je graag anders zou willen, geef je aan dat je maandelijks meer geld over wilt houden.” Ik lees hardop de antwoorden voor die op het intakeformulier staan die een mevrouw heeft ingevuld voor haar eerste gesprek. De prijzen zijn gewoon veel hoger geworden, vertelt ze, en daardoor komt ze niet meer uit.

,,Wat heb je zelf al geprobeerd?” vraag ik haar. Ik kan niet anders zeggen dat deze mevrouw goed voorbereid is, want ze heeft een duidelijk overzicht van haar financiën. Ze weet precies wat er binnenkomt en uitgaat. Alleen ze komt op dit moment elke maand in de rode cijfers terecht.

Ik vraag haar wat ze gedaan heeft met deze constatering, want blijven roepen dat alles duurder is geworden lost het probleem natuurlijk niet op. Na doorvragen komen er weinig concrete acties uit. Ze zal verder moeten kijken dan alleen de energierekening of de boodschappen.

Waarom dat vaak niet gebeurt, is omdat we niet bereid zijn om keuzes te maken die wel nodig zijn. ,,Nu ga jij me zeker vertellen waar ik allemaal op moet bezuinigen?” vraagt ze een beetje bozig. Ik snap haar reactie, het voelt toch als een verlies als je iets niet meer hebt of kunt doen.

Ik stel haar gerust en leg uit dat ik niet voor haar kan bepalen welke keuzes ze moet maken. Het gaat tenslotte niet om mijn geld. Wel kan ik haar helpen met waar ze makkelijk op kan besparen, zonder dat ze het gevoel heeft dat ze erop inlevert.

De opdracht om met twee markers door haar bankafschriften te gaan, voelt eerst wat onwennig. Al snel heeft ze de smaak te pakken en kleurt ze alle noodzakelijke uitgaven geel en de niet-noodzakelijke uitgaven rood. Met dit inzicht kunnen er ineens best wat abonnementen opgezegd worden en besluit ze dat haar budget voor de kleding ook drastisch naar beneden kan. Ze wil namelijk geld overhouden voor andere dingen die voor haar veel belangrijker zijn.

