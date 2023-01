André kocht Romeinse schat uit de modder, en krijgt nu 89.733,19 euro van gemeente: dit is waarom

We verstuur­den dit jaar een recordaan­tal betaalver­zoe­ken via Tikkie: 130 miljoen

We verstuurden dit jaar een recordaantal terugbetaalverzoeken via de app Tikkie: 130 miljoen stuks, met een waarde van 5,5 miljard euro. Dat zijn er flink meer dan vorig jaar, toen ging het om 100 miljoen Tikkies van in totaal 4,2 miljard euro.

29 december