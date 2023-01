Angela zette 130 euro aan boodschappen bij de verkeerde deur: ‘Ze lijken allemaal op elkaar’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Angela Moerdijk (39), die voor 130 euro aan boodschappen bij de verkeerde deur achterliet.

Bij welke deur hadden die boodschappen moeten staan?

,,Bij mijn oud-tante Mimi. Ze is een lieve dame van inmiddels 86. Een keer in de week drink ik een kop thee bij haar en delen we de laatste familieroddels. Als ze op reis gaat, verzorg ik haar kat en als wij of onze kinderen ziek zijn, brengt ze kippensoep langs. We wonen twee straten van elkaar dus dat maakt het makkelijk er voor elkaar te zijn.”

Waarom zette je boodschappen bij haar deur?

,,Ze had griep. Ze is een sterke vrouw maar ook erg eigenwijs. Ze vertelde dat ze naast hoge koorts ook erg duizelig was. En dat ze pas na het weekend naar de dokter zou gaan als het nog niet over was. En dat ze haar eigen boodschappen zou gaan doen. Ik kan haar moeilijk naar de dokter dragen maar die boodschappen kon ik ondervangen.”

Wat kocht je?

,,Paracetamol en hoestdrank, biefstuk, kippensoep, groenten, vers geperst sap en fruit, ijs, honingdropjes, kaas, brood, broodbeleg en chocolade voor als zij zich weer wat beter voelde.”

,,Ik kocht het bij haar vaste adresjes en dat zijn stuk voor stuk peperdure speciaalza­ken. Maar ze verdiende het om verwend te worden

Waarom voor 130 euro?

,,Ik kocht het bij haar vaste adresjes en dat zijn stuk voor stuk peperdure speciaalzaken. Maar ze verdiende het om verwend te worden, ze staat ook altijd voor ons klaar. Dit zou haar vast een beetje opvrolijken.”

Waarom zette je het zonder aan te bellen bij haar deur?

,,Ik vond het leuk haar te verrassen. Dat ze niet zou weten wie die boodschappen voor haar had neergezet.”

Was je niet bang dat het gestolen zou worden?

,,Nee, ze woont aan een portiek op één hoog en achter de drie andere deuren die er op uitkomen wonen lieve, betrouwbare mensen. Ik zette die tassen voor haar deur, dat kun je niet zien vanaf de straat.”

Wat ging er dan mis?

,,Als werkende moeder ben ik altijd met honderd dingen tegelijk bezig en doe de dingen snel, soms te snel. Op de een of andere manier loop ik vaak de verkeerde trap op naar het verkeerde portiek. Ze lijken ook allemaal op elkaar en juist omdat ik er zo vaak kom, kijk ik nooit naar het huisnummer. Deze keer dus ook niet. Ik racete erheen en holde weer weg, want ik wilde ook niet dat ze me zou zien.”

En toen?

,,Ken je het gevoel als je een verrassing voor iemand hebt geregeld? Heerlijk vind ik dat. Maar haar telefoontje van: ‘Wat ik nou heb meegemaakt!’ kwam niet. Dus belde ik haar om te checken of het wel met haar ging. Het enige wat ze over boodschappen zei was dat ze een vriendin had gevraagd die voor haar te halen. Pas weken later realiseerde ik me dat ik het waarschijnlijk in het verkeerde portiek bij de verkeerde deur had neergezet.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Ben je gaan aanbellen bij die andere deur?

,,Nee. Ik had wildvreemden blij gemaakt met boodschappen ter waarde van 130 euro. Ik kon mezelf wel voor mijn hoofd slaan maar uiteindelijk hoop ik maar dat ze er van hebben genoten.”

Heb je het met je tante besproken?

,,Pas geleden vertelde ik het haar voor het eerst. Ze lag in een deuk. En zei me: ‘Wat zeg ik je altijd over haastige spoed?’ Ze heeft gelijk. Het kostte me 130 euro. Maar haar lach achteraf was wel wat waard.”

