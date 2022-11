AOW mogelijk toch ruim twee tientjes per maand hoger, Eerste Kamer houdt voet bij stuk

De 'kale’ AOW stijgt vanaf 1 januari al fors, doordat het staatspensioen net als andere uitkeringen meestijgt door de verhoging van het minimumloon met 10 procent. Maar om een deel van die rekening te betalen wil het kabinet stapsgewijs af van de IOAOW. Dit is een aanvulling op de AOW-uitkering die elke AOW’er nu ook nog krijgt. Dit extraatje bedraagt dit jaar 28 euro per maand, maar gaat vanaf 1 januari naar 5 euro.

Die stap is tegen het zere been van de Eerste Kamer. Die had het kabinet eerder al opgedragen om de IOAOW niet te verlagen, maar het ministerie van Sociale Zaken hield desondanks vast aan die maatregel. Senator Martin van Rooijen (50PLUS) liet het er niet bij zitten en bracht daarom vandaag opnieuw een motie in stemming. Daarin werd de regering opgedragen de verlaging van 28 naar 5 euro per 1 juli ongedaan te maken.